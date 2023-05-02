Архипова Наталья Тимофеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипова
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Тимофеевна
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12911. АРХИПОВА, НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВНА, 29 л. Гр. г. Рязани; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Ямск. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 24 сент. 920.
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