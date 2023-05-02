Грицюк Нестер Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грицюк
- Имя
- Нестер
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131706. ГРИЦЮКЪ, НЕСТЕРЪ ПАВЛОВЪ (онъ же Евссюкь и Гаврилюкъ). К. Брестск. у., Ратайчнцк. в., д. Бабичей, 35 л.; — Гроднен. О. С. 3 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 1450 и 1 ч. 1451 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 23 Окт. 909.
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