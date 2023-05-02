Зых Томаш Иоахимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зых
- Имя
- Томаш
- Отчество
- Иоахимов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46947. ЗЫХЪ, ТОМАШЪ ІОАХИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Стопницк. у., гм. Пенчелице, д. Янина, 59 л.; — Кѣлецк. О. С. (въ 6 р.), 2 п. 134, 135 и 1647 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 1 Іюня 905. | 900 92819 1647 У. | 88 86855 1655 У. | 96 87027 1647 У. | 88 54560 1655 У. | 95 91761 1647 У.
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