Ушакова Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова Лукерья Ивановна

Ушакова Лукерья Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ушакова
Имя
Лукерья
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 298
Источник
Скан
Оригинальная запись
12767. Ушакова Лунерия Иванов., 30 л., Богучарского у., Шуриновск. в. Донск. Окр. С. Ст. ст. 2 ч. 104, 155, л. с. 5 л., п. п. 3 г. 19 окт. 927.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close