Мошонкин Андрей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мошонкин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8128. Мошонкин Андрей Федоров., 52 л., Шенкурск. у., Ростовск. в., д. Ивановской. Архангельск. Г. С. Ст. ст. 17, 109, 1 ч. 120, л. с. 5 л. 23 нояб. 927.
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