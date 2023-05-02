Михайлова Агриппина Филиппова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михайлова
- Имя
- Агриппина
- Отчество
- Филиппова
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2313. МИХАЙЛОВА, АГРИППИНА ФИлиппова, 38 л. Гр. г. Задонска, рд. в г. Твери; — Орловск. О. Н. С., 23 Авг. 918. Кража, т. 2½ г., с зач. в ср. нак. 9 м., по пост. Врем. Прав. от 17 Марта 917 г. нак. сокращ. на полов. Исп. в Окт. 918. | 913 91953 170 М. | 908 148528 170 М. | 910 146528 169 М.
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