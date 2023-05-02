Полинковский Лазарь Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полинковский
- Имя
- Лазарь
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67919. Полинковскій, Лазарь Моисеевъ (онъ же Полянковскій). Мщ. г. Оргѣева, 20 л.; — М. С. 12 уч. г. Одессы, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1 ½ м. Исп. 4 Мая 907.
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