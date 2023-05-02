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Полинковский Лазарь Моисеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полинковский
Имя
Лазарь
Отчество
Моисеев
Дата исполнения приговора
04 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
67919. Полинковскій, Лазарь Моисеевъ (онъ же Полянковскій). Мщ. г. Оргѣева, 20 л.; — М. С. 12 уч. г. Одессы, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1 ½ м. Исп. 4 Мая 907. 

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