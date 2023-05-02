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Шагабутдинов Юламан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шагабутдинов
Имя
Юламан
Дата исполнения приговора
07 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
Источник
Скан
Оригинальная запись
141384. ШАГАБУТДИНОВЪ, ЮЛАМАНЪ. Башк. Шадрин. у., в. и д. Кызылбая, 30 л.; — З. Н. 10 уч. Шадрин. у. 7 Марта 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Марта 909.

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