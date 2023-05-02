Рогова Екатерина Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рогова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18583. РОГОВА, ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, 55 л. Гр. Звенигородск. у., Шараповск. в., с. Никольского; — Н. С. 4 уч. Звенигородск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. условно.
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