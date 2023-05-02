Бабуров Алексей Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабуров
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45033. БАБУРОВЪ, АЛЕКСѢЙ КОНДРАТЬевъ. К. Смолен. у., Хохловск. в., д. Воронина, 23 л.; — Москов. Ст. М. С. Дорогомилов. уч., 6 п. 13 и 172 М. (кража), тюр. 2 м. Исп. 16 Іюня 905.
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