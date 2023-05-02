Баллод Кришьян Анжев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баллод
- Имя
- Кришьян
- Отчество
- Анжев
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45089. БАЛЛОДЪ, КРИШЬЯНЪ АНЖЕВЪ. К. Венден. у., Зербенск. в., 32 л., рд. т. же у., въ Ново-Пебалгск. в.; — Венд.-Валкск. С. М. С., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 16 Іюня 905.
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