Зенкевич Станислав Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зенкевич
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38652. ЗЕНКЕВИЧЪ, СТАНИСЛАВЪ ИВАновъ. Сс.-посел. Ишимск. у., Абатск. в., д. Катковой, 34 л., рд. Вятск. г., Орловск. у., Телеговск. в., въ Д. Дриснѣ; — Витеб. О. С., 149, 152, 977 и 5 п. 1453 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 92663, каторж. раб. безъ срока. Исп. 24 Янв. 909. | 98 49831 313 и 977 У. | 95 91594 1655 У.
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