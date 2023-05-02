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Багринцев Андрей Никаноров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Багринцев
Имя
Андрей
Отчество
Никаноров
Дата исполнения приговора
11 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
129739. БАГРИНЦЕВЪ, АНДРЕЙ НИКАноровъ. К. Воронеж. у., Фомино-Нечаевск. в., с. Большой Верейки, 34 л.; — З. Н. 5 уч. Воронеж. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Авг. 909.

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