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Афанасьев Гавриил Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьев
Имя
Гавриил
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
13 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
44994. АФАНАСЬЕВЪ, ГАВРІИЛЪ АФАнасьевъ. К. Псковск. у., Докатовск. в., д. Глухого Погоста, 27 л.; — СПБ. Ст. М. С. 35 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 13 Мая 905.

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