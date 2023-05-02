Антропов Федор Антропов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антропов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Антропов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44917. АНТРОПОВЪ, ФЕДОРЪ АНТРОповъ (онъ же Горшковъ и Гонка). К. Рѣжицк. у., 2 Тискадск. в., д. Крюкова, 26 л.; — СПБ. О. С. (въ 6 р.), 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 11 Мая 905. | 903 2341 1055 У. | 900 61876 169 М. | 902 93677 1655 У. | 900 37719 169 М. | 901 25650 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.