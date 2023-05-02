Ластовская Агриппина Кузьмина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ластовская
- Имя
- Агриппина
- Отчество
- Кузьмина
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95763. ЛАСТОВСКАЯ, АГРИППИНА Кузьмина, 37 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Стародуб. у., Соловск. в., х. Песоченки; — Стародуб. О. С., 2 Апр. 911, 152 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 134143, съ 2-мя приг. сего С. отъ 20 Янв. 911 г. (121 и 2 ч. 1654¹ У., тюр. 3½ г.), (1654¹ У., тюр. 5 л.) и приг. Чернигов. О. С. отъ 21 Марта 911 г. (124 и 1654¹ У., тюр. 3 г.), тюр. 5 л. Исп. 31 Мая 911.
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