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Гаврилов Василий Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаврилов
Имя
Василий
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
26 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
1232. Гаврилов Василий Гаврилович, 46 л., Тверск. г., Бежецк. у., Юркинск. в., д. Сутоки. Н. С. 3 р. Бежецк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 26/ІѴ—26.

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