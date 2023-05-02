Скловский Аврам-Яков Вениаминов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скловский
- Имя
- Аврам-Яков
- Отчество
- Вениаминов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 324
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87639. СКЛОВСКІЙ, АВРАМЪ-ЯКОВЪ Веніаминовъ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Полтавы; — Полтав. О. С., 28 Апр. 911, 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 21 Мая 911. | 908 133684 1642 У. | 99 77241 169 М. | 907 60801 169 М. | 95 47354 169 М. | 906 40623 1655 У. | 94 43051 1653 У. | 905 35485 169 М. | 93 23155 172 М. | 902 91225 170 М. | 91 99779 170 М. | 901 50942 169 М. | 91 28023 170 М. | 900 22259 169 М.
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