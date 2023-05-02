Мокеев Александр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мокеев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 146
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17289. МОКЕЕВ, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 28 л. Гр. г. Петрограда; — Р. В. Т. Балтийско-Мариинск. обл. водтрана. Хищение, расстрел, по амн. нак. зам. пр. р. 18 л. Исп. 16 окт. 920.
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