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Четвертаков Михаил Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Четвертаков
Имя
Михаил
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8018. ЧЕТВЕРТАКОВ, МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ, 21 г., Гр. Шацк. у., Казачинск. в., д. Дюк,; Н. С. Пименовск. уч. г. Москвы, Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 11 окт. 919.

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