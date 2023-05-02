Четвертаков Михаил Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Четвертаков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8018. ЧЕТВЕРТАКОВ, МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ, 21 г., Гр. Шацк. у., Казачинск. в., д. Дюк,; Н. С. Пименовск. уч. г. Москвы, Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 11 окт. 919.
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