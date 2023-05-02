Дьяченко Андрей Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дьяченко
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145564. ДЬЯЧЕНКО. АНДРЕЙ ЕМЕЛЬЯновъ. Лиш. ос. лр. изъ к. Каинск. у., Шипицинск. в. д. Павловой, 34 л., рд. въ г. Николаевѣ, Херсон. г.; — Томск. О. С. 8 Іюня 909, 169 и 170 М., 134, 135,148, 152, 2 ч. 294 и 1 ч. 296 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 27 Окт. 909. | 97 85640 1647 У.
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