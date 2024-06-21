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Ефремов Ефим Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефремов
Имя
Ефим
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
03 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
82279. ЕФРЕМОВЪ, ЕФИМЪ ИГНАТЬЕВЪ (онъ же Буслай), 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Калужск. у., Покровск. в., д. Крутицъ, рд. т. же у., Сергіевск. в., въ с. Ильинскомъ; — Калужск. О. С., 19 Апр. 911, 152¹, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. ½ г. съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 3 Іюня 911. | 907 40310 2 ч. 1655 У | 903 21855 172 М. | 905 87492 1655 У. | 901 65928 169 М.

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