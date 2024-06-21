Ефремов Ефим Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефремов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82279. ЕФРЕМОВЪ, ЕФИМЪ ИГНАТЬЕВЪ (онъ же Буслай), 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Калужск. у., Покровск. в., д. Крутицъ, рд. т. же у., Сергіевск. в., въ с. Ильинскомъ; — Калужск. О. С., 19 Апр. 911, 152¹, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. ½ г. съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 3 Іюня 911. | 907 40310 2 ч. 1655 У | 903 21855 172 М. | 905 87492 1655 У. | 901 65928 169 М.
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