Калиновский Иван Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калиновский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39167. КАЛИНОВСКІЙ, ИВАНЪ АНТОновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Плонск. у., гм. Гродизекъ, д. іордановице, 27 л., рд. въ г. Плонскѣ; — Ломжинск. О. С., 1 ч. 1666 У., арест. отд. 1 г. Исп. 31 Іюля 908. | 906 18657 175 М. | 97 76464 1655 У. | 98 55816 169 М. | 96 29708 169 М. | 98 43273 1655 У.
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