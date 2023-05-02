Челноков Павел Илларионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Челноков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Илларионов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141108. ЧЕЛНОКОВЪ, ПАВЕЛЪ ИЛЛАРІОНОВЪ. К. Каинск. у., Купинск. в., д. Стекляной, 40 л.; — М. С. 5 уч. Каинск. у., 2 ч. 1483 У., тюр. 3 м. Исп. 15 Окт. 909.
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