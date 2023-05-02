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Авдеева Дария Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авдеева
Имя
Дария
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 2
Источник
Скан
Оригинальная запись
31. Авдеева Дария Григорьевна, 45 л., Козловск. у., Пригородн, в., с. Заворонежского. Н. С. Козловск. у. Ст. 1406. лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 29/Х—26.

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