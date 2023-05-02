Акартель-Байкина Елена Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акартель-Байкина
- Имя
- Елена
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12639. АКАРТЕЛЬ-БАЙКИНА, ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, 32 л. Рд. в Свенцянск. у.; — Р. Т. г. Пензы. Хищение, расстрел, по амн. нак. зам. лиш. св. 10 л., с зач. 2 м. и 26 д. пр. з. Исп. 20 окт. 920.
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