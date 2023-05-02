Голубев Захар Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубев Захар Козьмин

Голубев Захар Козьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голубев
Имя
Захар
Отчество
Козьмин
Дата исполнения приговора
22 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
46145. ГОЛУБЕВЪ, ЗАХАРЪ КОЗЬМИНЪ. К. изъ сс.-посел. Тымов. на о. Сахалинѣ окр., 67 л., рд. въ г. Каменецъ-Подольскѣ; — М. С. 11 уч. Владивосток. О. С. (во 2 р.), 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 22 Марта 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close