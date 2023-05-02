Голубев Захар Козьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голубев
- Имя
- Захар
- Отчество
- Козьмин
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46145. ГОЛУБЕВЪ, ЗАХАРЪ КОЗЬМИНЪ. К. изъ сс.-посел. Тымов. на о. Сахалинѣ окр., 67 л., рд. въ г. Каменецъ-Подольскѣ; — М. С. 11 уч. Владивосток. О. С. (во 2 р.), 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 22 Марта 905.
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