Михеев Егор Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михеев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26785. МИХЕЕВ, ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 21 г. Гр. Серпуховск. у., Алексеевск. в., д. Кармыгловки; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляц., пр. р. 6 м. Осужд. 5 нояб. 920.
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