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Ракитина Клавдия Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ракитина
Имя
Клавдия
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
24 июль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
10179. Ракитина Клавдия Александров., 30 л., Балашовск. у., Романовск. в., д. Каменки. Н. С. 1 уч. Выш.-Волоцк. у. Ст. 162 п. "в", л. с. 10 м. 24 июля 927.

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