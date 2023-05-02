Шрайтер Иосек Фуелев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШрайтер Иосек Фуелев

Шрайтер Иосек Фуелев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шрайтер
Имя
Иосек
Отчество
Фуелев
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 472
Источник
Скан
Оригинальная запись
141792. ШРАЙТЕРЪ, ІОСЕКЪ ФУЕЛЕВЪ (Рафаловъ). Мщ. пос. Стрыховъ, гм. Добра, Брезин. у., 23 л.; — М. Съѣзд. 1 окр. Петроковск. г. 8 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 24 Окт. 909. | 908 79764 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close