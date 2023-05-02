Шрайтер Иосек Фуелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шрайтер
- Имя
- Иосек
- Отчество
- Фуелев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 472
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141792. ШРАЙТЕРЪ, ІОСЕКЪ ФУЕЛЕВЪ (Рафаловъ). Мщ. пос. Стрыховъ, гм. Добра, Брезин. у., 23 л.; — М. Съѣзд. 1 окр. Петроковск. г. 8 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 24 Окт. 909. | 908 79764 169 М.
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