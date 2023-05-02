Барабанов Шалде
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барабанов
- Имя
- Шалде
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129838. БАРАБАНОВЪ, ШАЛДЕ. Калмыкъ Багабурулова рода, Большедербетовск. улуса, Медвѣженск. у., 30 л.; — З. 11. 5 уч. Медвѣженск. у. 28 Іюля 909, 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 18 Сент. 909.
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