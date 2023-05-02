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Барабанов Шалде

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барабанов
Имя
Шалде
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
129838. БАРАБАНОВЪ, ШАЛДЕ. Калмыкъ Багабурулова рода, Большедербетовск. улуса, Медвѣженск. у., 30 л.; — З. 11. 5 уч. Медвѣженск. у. 28 Іюля 909, 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 18 Сент. 909.

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