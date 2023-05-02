Кутявин Дмитрий Прокопьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кутявин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Прокопьевич
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1809. КУТЯВИН, ДМИТРИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ, 54 л. Гр. Дебесск. у., Зуринск. в. и с.;—Кража, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 6 л. Исп. 28 июля 922.
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