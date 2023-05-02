Шимкус Игнатий Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шимкус
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 467
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141654. ШИМКУСЪ, ИГНАТІЙ ОСИПОВЪ. К. Россіен. у., Шидловск. в., д. Невкайслей, 23 л.; — Ковен. О. С. 10 Сент. 909, 134, 135 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Окт. 909. | 905 36918 1484 У.
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