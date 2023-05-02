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Щербатых Тихон Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щербатых
Имя
Тихон
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
28 март 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4755. ЩЕРБАТЫХ, ТИХОН ГРИГОРЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Задонск. у., Ташевск. в., с. Даньшина;—Н. С. 2 р. Задонск. у. Убийство, лиш. св. 3 г. Исп. 28 марта 922.

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