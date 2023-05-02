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Монахов Иван Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Монахов
Имя
Иван
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
48917. МОНАХОВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢЕВЪ. Мщ. г. Барнаула, 37 л.; — М. С. 1 уч. Барнаульск. у. (въ 4 р.), 2 ч. 180 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Іюня 905. | 903 65122 1655 У. | 902 5339 169 М. | 902 14923 169 М.

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