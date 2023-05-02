Харинская Анна Кузьмина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харинская
- Имя
- Анна
- Отчество
- Кузьмина
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140727. ХАРИНСКАЯ, АННА КУЗЬМИНА. К. Холмск. у., Наговск. в., д. Зайцева, 50 л., рд. т. же у., Торопяцк. в., въ д. Глубокой; — У. Чл. О. С. по г. Холмску, 169 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 30 Сент. 909.
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