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Андреев Николай Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Николай
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
200. АНДРЕЕВ, НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ, 21 г. Гр. Галичск. у., Котельск. в., д. Максимова; — Н. С. Пименовск уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 3 окт. 919.

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