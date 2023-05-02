Галузинский Антон Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галузинский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45964. ГАЛУЗИНСКІЙ, АНТОНЪ КОНстантиновъ. Мщ. г. Гайсина, 33 л.; — К.-Подольск. О. С., 12, 13, 16, 169 и 172 М., тюр. 2 м. Исп. 13 Мая 905.
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