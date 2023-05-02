Бицун Онисим Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бицун
- Имя
- Онисим
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130069. БИЦУНЪ, ОНИСИМЪ ГРИГОРЬевъ. К. Верхнеднѣпров. у., Софіевск. в., с. Еленгардъ-Васильевскаго, 23 л.; — М. С. 4 уч. Армавир. окр. 2 Окт. 909, 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 2 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.