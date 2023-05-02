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Прожерин Егор Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прожерин
Имя
Егор
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 291
Источник
Скан
Оригинальная запись
10759. Прожерин Егор Осипович, 21 г., Шадринск. окр., Четкаринск. р., д. Николаевки. Н. С. 13 р. Шадринск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8 июня 926.

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