Герасимов Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Иван Григорьев

Герасимов Иван Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимов
Имя
Иван
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
46026. ГЕРАСИМОВЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬевъ. Мщ. г. Барнаула, 55 л., рд. въ д. Ворониной, Ларинск. в., Ишимск. у.; — М. С. 7 уч. Барнаульск. у., 1112 Пит. У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 28 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close