Герасимов Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46026. ГЕРАСИМОВЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬевъ. Мщ. г. Барнаула, 55 л., рд. въ д. Ворониной, Ларинск. в., Ишимск. у.; — М. С. 7 уч. Барнаульск. у., 1112 Пит. У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 28 Мая 905.
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