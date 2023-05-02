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Асташев Герасим Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Асташев
Имя
Герасим
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
100651. АсТАШЕВЪ, ГЕРАСИМЪ ГАВриловъ, 43 л. К. Борисоглѣб. у., в. и с. Малой-Грибановки; — Саратов. С. П., 12 Нояб. 910, 152 и 1 ч. 378 У., арест. отд. 2 г. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 100630.

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