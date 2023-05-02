Фролов Ермолай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролов
- Имя
- Ермолай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140650. ФРОЛОВЪ, ЕРМОЛАЙ ИВАНОВЪ. К. Бугуруслан. у., Завьяловск. в., д. Нижне-Залядина, 41 г.; — Г. С. г. Бугуруслана 8 Окт. 909, 13, 173 и 2 п. 174 М., тюр. 1½ м. Исп. 24 Окт. 909.
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