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Журавлев Михаил Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журавлев
Имя
Михаил
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
15034. ЖУРАВЛЕВ, МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 46 л. Гр. Дмитровск. у., Рогачевск. в., д. Кочерина; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Ограбление, лиш. св. 12 л., с зач. 8 м. пр. з. Исп. 9 окт. 920. | 919 2386 Кража. | 907 49355 1665 У. | 916 36714 1663 У. | 906 2629 170 У. | 914 5417 1665 У. | 905 67289 112 М. | 909 50630 1665 У. | 904 49727 169 М.

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