Чирков Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Федор Дмитриевич

Чирков Федор Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чирков
Имя
Федор
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
30283. ЧИРКОВ, ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ, 19 л. Гр. Слободск. у., Лекомск. в., д. Селивсрстово; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 5 л. условно, с отпр. на фр. Исп. 12 нояб. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.