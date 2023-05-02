Чупринский Владимир Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чупринский
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141342. ЧУПРИНСКІЙ, ВЛАДИМІРЪ Осиповъ. К. Холмск. у., гм. Букова, пос. Савинъ, 29 л.; — Гм. С. 2 окр. Холмск. у. 14 Окт. 909, 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 29 Окт. 909. | 905 41186 172 М.
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