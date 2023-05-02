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Чупринский Владимир Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чупринский
Имя
Владимир
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
Источник
Скан
Оригинальная запись
141342. ЧУПРИНСКІЙ, ВЛАДИМІРЪ Осиповъ. К. Холмск. у., гм. Букова, пос. Савинъ, 29 л.; — Гм. С. 2 окр. Холмск. у. 14 Окт. 909, 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 29 Окт. 909. | 905 41186 172 М.

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