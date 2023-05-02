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Щаулин Андрей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щаулин
Имя
Андрей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
12 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
13764. Щаулин Андрей Федорович, 22 л., Спасск. у., и в., с. Исады. Н. С. 2 уч. Спасск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 12 апр. 926.

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