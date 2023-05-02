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Артемов Кирилл Захарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемов
Имя
Кирилл
Отчество
Захарович
Дата исполнения приговора
05 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
216. Артемов Кирилл Захарович, 27 л., Курганск. окр., Макушинск. р., с. Головного. Уральск. Облсуд. Ст. 109, лиш. св. 1г. П. В. З. С. 5/ѴІІ—26.

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