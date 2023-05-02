Лепешкина Наталия Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лепешкина
- Имя
- Наталия
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16698. ЛЕПЕШКИНА, НАТАЛИЯ СТЕПАНОВНА, 18 л. Гр. Пермск. у., Полазинск. в. и зав.; — Н. С. 1 уч. Ирбитск. у. Кража, лиш. св. 9 и., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 12 июня 920.
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