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Анисимов Филипп Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анисимов
Имя
Филипп
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
251. АНИСИМОВ, ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ. Гр. Отрадинск. в., с. Пилекшева; - Н. С. 5 уч. Княгининск. у. Присвоен., лиш. св. 3 г., амнистиров. 28 нояб. 918.

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