Анисимов Филипп Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анисимов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 251. АНИСИМОВ, ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ. Гр. Отрадинск. в., с. Пилекшева; - Н. С. 5 уч. Княгининск. у. Присвоен., лиш. св. 3 г., амнистиров. 28 нояб. 918.
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